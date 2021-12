Őt és férjét, Borbély Zoltánt az bírta rá a sorban állásra, hogy regisztráció nélkül egyszerűbb az oltakozás, sőt nem is kellett sokat várniuk, hogy sorra kerüljenek. Az asszony két AstraZeneca után most Pfizer vakcinát kért. Hangsúlyozta, hogy a környezetükben sokan fertőződtek meg, volt, aki életét is vesztette a koronavírus miatt, köztük az egyik óvodásának negyvenéves édesapja is. A fia harmincöt évesen, enyhe lefolyással lett túl a fertőzésen, ekkor döntötték el véglegesen, hogy mindent megtesznek a megbetegedés elkerülése érdekében. – Gyerekkorunkban is felvettük az oltásokat, ezért sem értem azokat, akik ellenkeznek ebben a témában – jegyezte meg végül Borbély Zoltánné.

Borbély Zoltán és Borbély Zoltánné | Fotó: Czinege Melinda