Advent első vasárnapján, nyolcadik éve díszítik fel közösen Sámsonkertben a gyerekek és szülők az Összefogás karácsonyfáját a részönkormányzat szervezésében. A Télapó is ekkor érkezik a településrészre, aki közel száz gyermeknek tudott kedveskedni mikuláscsomagjaival. A szervezők mézessel és szaloncukorral is kedveskedtek az ünneplőknek, a kicsik még báránykákat is simogathattak.