Ahogyan az egész országban, úgy Debrecenben is dübörög most a vásárlási láz, ami leginkább a Black Friday-nek köszönhető. A leárazások többeket arra késztettek, hogy nyakukba vegyék a várost és felkutassák a legkedvezőbb ajánlatokat. Holczer Péter és kedvese, Kovács Anikó szeretik a karácsonyi ajándékokat már jóval az ünnepek előtt beszerezni. Többnyire azért, hogy elkerüljék a tömeget. Habár most a napokban sincsenek kevesen a plázákban, ők úgy vélik, még mindig jobb most beszerezni a meglepetéseket, mint az utolsó napokban. – Nagyon odafigyelünk magunkra, mi már körülbelül egy hónapja maszkot viselünk. Ugyanis biztosak vagyunk benne, hogy az oltás mellett ez adja a legnagyobb védelmet a koronavírus ellen. Mindemellett köztudott, hogy a viselése mások védelme érdekében is javasolt, ami számunkra mérhetetlenül fontos. Mindkettőnknek idősek a szüleink, tehát semmiképpen nem szeretnénk őket megfertőzni, ezért betartunk mindent szabályt – jegyezte meg Holczer Péter.