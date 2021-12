– Ezen a tervezett szakaszon 14 buszmegálló található, ezeknek felújítását, szabványosítását és kiépítését is tartalmazza a tervdokumentáció. A tervezett buszmegállók mindegyike öblös kialakítású, másfél méter szélességű peronnal fog rendelkezni. A kiépítetlen útcsatlakozás sárrázóig történő kiépítését is beterveztük a felújítással érintett szakaszon, az ároknál az érintett szelvények közt található fák, bozótok, cserjék irtása szintén meg fog történni, továbbá a feliszaposodott árkok profilozását is előirányozza a terv – sorolta a képviselő.