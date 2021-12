– Egy régi épületről van szó, amelynek időszerű a korszerűsítése. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését célzó pályázatára már megkezdtük a megfelelő dokumentumok összeállítását – emelte ki. A támogatási kérelmet januárban nyújtják be, és pozitív elbírálás esetén a polgármesteri hivatal és a művelődési ház korszerűsödhet. A tervek szerint mindkettőn cserélik a nyílászárókat, hőszigetelést kapnak az épületek, felújítják a külső homlokzatot, illetve akadálymentes rámpát és mosdókat alakítanak ki. Utóbbi intézmény fűtésrendszerét is korszerűsítik. – Egy irodát be is kell áldozzunk az akadálymentes mosdó kialakítása miatt, így a mostani nagytermet meg kell majd osztanunk, és irodákat kell egy részén kialakítanunk, így az épületben kis átalakításra is szükség lesz – tette hozzá Vig Szilárd. Az önkormányzat elsődleges céljai között szerepel, a fentiek mellett, a település úthálózatának további korszerűsítése és a szociális konyha felújítása, fejlesztése. Az idei évben újult meg a Gáborjáni utca 330 méteren 19 millió forintból, valamint a Rákóczi utca 300 méteren 22 millió forintból.