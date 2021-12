– Összesen két hektáron tervezünk majd termelni. Korábbi évek telepítéséből már van a gyümölcsösünk egy részében málna- és ribizliföld is – részletezte kérdésünkre a polgármester. Hozzátette, saját feldolgozóüzemmel nem rendelkeznek, jelenleg nem is terveznek kialakítani. – Nekünk gyümölcsünk van, más településnek pedig feldolgozóüzeme. Ezáltal nagyon jó kapcsolatot ki tudunk alakítani egymással. Szeptemberben már érkezett érdeklődés arra, hogy a jövő évi egész termést felvásárolnák – emelte ki a településvezető. Szavai szerint az értékesítésben gondolkodnak a lakossági „szedd magad” akción is.