A részletekről Horváth-Zelei Attila projektmenedzser, pályázati-projekt osztályvezető számolt be. Szavai szerint az említett ingatlanon álló – korszerűsítésre megérett – épületet átalakítják, modernizálják, alkalmassá teszik arra, hogy tudja fogadni, működtetni a szükséges eszközöket. Négy tanműhelyt hoznak létre: gépészeti alapozó, gépi forgácsoló műhelyt, gyártási folyamat szimulációs labort és mechanikai mérőlabort. Az eszközfejlesztés keretében többek közt esztergagépet és három tengelyes marógépet vásárolnak. 2022. október 31-ig kell a munkálatokat befejezni. – Az ágazati képzés tevékenységet támogató képzések is megvalósulnak közel száz fő részvételével, akik a saját oktatóink, a központban tevékenykedő oktatók, valamint partnereink munkavállalói és bizonyos tanulóink is – sorolta a projektmenedzser.