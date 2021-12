Elsősorban itt vannak ezek a páncélozott szállítójárművek, melyeket lecserélünk a legmodernebb technikai eszközökre, a Lynx harcjárműcsaládra, ennek a gyártását hamarosan meg is kezdjük Zalaegerszegen. A világ egyik legkorszerűbb eszköze kerül majd hadrendbe. A mögöttem látható Gidrán is ezt a célt szolgálja, de rendkívül fontos az, hogy a katonák egyéni felszerelése, fegyverzete is megújul. Kezdtük a gyakorlóruhával, lehet most már látni az egyéni fegyvereknél, hogy ezek is idehaza készülnek, magyar emberek szerelik őket össze. Ez lenne a fontos, hogy a katonáinkat Magyarországon előállított, magyar emberek által megtermelt anyagokkal, eszközökkel lássuk el és magyar katonák használják ezeket az eszközöket. Arra törekszünk, hogy Magyarország kiszolgáltatottsága a lehető legminimálisabb legyen. A hadiiparnál is arra törekszünk, hogy amire szüksége van a Magyar Honvédségnek, azt mind-mind Magyarországon állítsuk elő: fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, haditechnikai eszközt. Ez nemcsak a katonák érdekeit szolgálja, hanem az ország gazdasági helyzetét és a foglalkoztatáspolitikáját is. Nemcsak a honvédséget akarjuk fejleszteni, hanem ezzel együtt egy térséget és a nemzet gazdaságát is.

A Gidrán harcjárművek is a honvédség modernizációját szolgálják | Fotó: Kiss Annamarie