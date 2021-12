– A konferencia egyik különlegessége volt, hogy a kar első ízben járműmérnöki szekciót is rendezhetett, ahol három angol nyelvű képzésben résztvevő pilótahallgató mutatta be kutatásainak eredményét jelezve, hogy a műszaki karon járműmérnöki kutatások is folynak, amelybe a hallgatók bekapcsolódhattak – tájékoztatta a hirek.unideb.hu portált Lakatos Ákos. A kar Tudományos Diákkörének elnöke kiemelte, hogy az épületgépészeti tagozatban résztvevő két helyezett a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozatának 25 ezer forintos különdíjában is részesült. A sikeresen szereplő hallgatók a Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevél Arany, Ezüst és Bronz fokozatát jelképező oklevelüket a téli Diplomaosztó Kari Tanácsülésen vehetik majd át. A kari Tudományos Diákköri Konferencián nyújtott teljesítménye alapján 10 személy kapott lehetőséget, hogy eredményeit bemutassa az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is.