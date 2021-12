Konkrét pályázati lehetőség jelenleg nem áll rendelkezésre, de önkormányzati ingatlanok fejlesztésére kiírt pályázati forrásból szeretnék majd felújítani és úgy átalakítani, hogy a tervezett szociális otthon kialakításához már ne kelljen sokat hozzátenniük. – Saját erőből is igyekszünk minden évben dolgozni rajta. Most a parkolókat csináljuk meg és a kerítést újítjuk – fűzte hozzá Kiss Gábor Csaba. Elmondása szerint legalább 20 fő ellátására alkalmas intézményt szeretnének létrehozni, de a terület nagyságának köszönhetően belefér az is, hogy még egy 300 négyzetméteres ingatlant is felhúzzanak a mostani mellett.