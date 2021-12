Egy szilárd burkolatú út felújítása és a temető belső útja is elkészül a napokban Furtán. – Megközelítőleg 15 millió forintért, 430 méter hosszúságban újítjuk fel a Hajnal utcát. Szükség is volt már rá, mivel rengeteg kiadással járt a kátyúzása. Remélhetőleg a következő 10 évben erre már nem lesz gondunk – ismertette Krucsó Antal polgármester. Mint kiemelte, erre és a temető belső útjának felújítására is a Magyar falu programban nyertek támogatást. – Korábban nem volt szilárd burkolatú út a temető új parcelláihoz, most 3 és fél millió forintért tudtuk rendbe tenni azt. Korábban előfordult ott, hogy a nagy sárban elakadtak az autók – hangsúlyozta a polgármester, jelezve azt is, hogy szerencséjükre egyik beruházáshoz sem kellett önerőt biztosítaniuk.