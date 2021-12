A projektben most 12 hallgató lát el tutori feladatokat, őket jelentkezési anyagaik alapján választották ki, és külön felkészítésben is részesültek – írja a hirek.unideb.hu. Közülük többen már részt vettek az előző félévek munkájában is, melynek során két-három társuk tanulmányait segítik, elsősorban esszék és beadandók ellenőrzésével, emellett közreműködnek az EYE-ra, vagyis a nyelvi alapvizsgára történő felkészítésben is. A teljes program online zajlik, az e-learning rendszer segítségével, a munkát ebben a félévben az Angol-Amerikai Intézet két oktatója, Lénárt-Muszka Zsuzsanna tanársegéd és Venkovits Balázs adjunktus, az intézet megbízott igazgatója koordinálja. A mentorok között feladatot vállaltak az intézet külföldi: Tunéziából, Albániából és Marokkóból a Debreceni Egyetemre érkezett hallgatói is.