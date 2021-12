Tasó László országgyűlési képviselő a szemlén elmondta, nemcsak Hajdúhadházon, hanem a választókerület több településen zajlanak a beruházások. – Bocskaikertben is épül a két csoportszobás bölcsőde, Fülöpön elkészült egy hét férőhelyes minibölcsőde, nyolc férőhelyes minibölcsőde működik Vámospércsen, de ott sem lehet elkerülni azt, hogy növeljük a befogadóképességet. Nyíracsádon most van folyamatban egy 24 férőhelyes bölcsőde építése. Nyírábrányban ugyan két évvel korábban fejeződött be az építkezés, de ott is jelentkeznek további igények, és Nyíradonyban is 12 férőhellyel kell bővíteni – sorolta a képviselő. Mint mondta, ezek mind azt mutatják, hogy van munkahely, az anyák minél hamarabb vissza akarnak menni dolgozni. – A magyar kormány több program keretében támogatja ezt, a Magyar falu programban segíti az ötezer fő alatti településeken a bölcsődei férőhelybővítést, a TOP-ban pedig nagyobb települések tudnak pályázni. A következő uniós ciklusban van bölcsődeépítésre lehetőség, a magyar kormány ehhez is rak hazai forrást – húzta alá.