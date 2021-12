Papp László természetvédelmi szempontból legnagyobb eredménynek a Civaqua-programot nevezte. – Természetes folyóvízzel nem rendelkező városunk két éven belül össze lesz kötve a Keleti-főcsatornával. Ez megóvja a debreceni Nagyerdőt a teljes kiszáradástól, helyreállítja a Fancsikai-tavak állapotát, és egy új lehetőséget is nyit. A Tócóvölgy következő fejlesztési ütemében ugyanis egy több tízezer négyzetméteres park is benne van, ahol a víz is szerepet fog játszani. Debrecen fenntarthatósági karakterét erősíti a repülőtér déli oldalán létrehozandó napelempark. Az 52 hektáros területen épülő naperőmű kapacitása évente 33 ezer tonnával csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Jövő év elejétől lecserélődik az elöregedett buszállomány is, kiegészülve 12 környezetkímélő, teljes mértékben elektromos meghajtású autóbusszal – mondta a polgármester.