– A remény ma különösen erős kapaszkodó számunkra. Lassan két éve élünk együtt az egészségünkre, életünket fenyegető járvánnyal. Elengedhetetlenül szükségünk van a hit és a remény erejére a jelenlegi nehéz időszakban, amikor a járványhelyzet miatt szeretteink, barátaink, ismerőseink közül is sokat veszítünk el, vagy ápolnak kórházban – mondta, hozzátéve, ez a gyertya a gyógyulás és a járvány elmúlásának reményének lángját hordozza. – És lobog mindazokért, akik éppen most szenvedik el a betegséget, akik talán most vannak élet és halál között. És azokért is ég, akik az egészségügyben dolgozva minden erőfeszítést megtesznek embertársaink gyógyulásáért, felépüléséért.