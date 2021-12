– A mögöttünk álló hat hónapban több mint 230 riasztásunk volt, és közel 70 ezer kilométert tettünk meg. Úgy gondolom, már a számok is önmagukért beszélnek – fogalmazott a Napló érdeklődésére. Megjegyezte, a közlekedőknek a téli időszakban nem a kék villogóval ellátott motorra, hanem a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjárműre kell koncentrálniuk. – Az általunk szállított készítmények közel 90 százalékát életmentő műtétekhez használják fel. Sokszor perceken múlnak a dolgok, mi is megteszünk minden tőlünk telhetőt, de ezt kérjük az embertársainktól is – hangsúlyozta.