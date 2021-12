– A Debreceni Campus Kft. a rendezvényei szervezése közben mindig fontosnak tartja azt, hogy azok ne csak a látogatók számára legyen élmény, hanem tudjon segíteni olyan családoknak is, akik erre rászorulnak – hangsúlyozta Miklósvölgyi Péter ügyvezető a szerdai sajtónyilvános adományátadáson. Mint felidézte, a Debreceni Egyetemmel együttműködve a fesztiválon egy Taste The World nevű gasztronómiai bemutató eseményt is szerveztek, ahol mintegy 20 nemzet képviseltette magát és mintegy 60 különböző ételt főztek. Ennek a bevételét ajánlották fel a helyi családok megsegítésére.

Fotó: Bekecs Sándor