A polgármester elmondta azt is, hogy a pénzbeli támogatások mellett képzések is segítették a jelentkezőket, egyebek mellett bemutatkozást vagy önéletrajz-készítést sajátíthattak el a munkavállalás előtt állók. Hozzátette azt is, hogy az idősödő településen nagyon jól jön, hogy a helyi fiatalok hiányszakmákat tanulnak ki. Éppen ezért a szakmát tanulókat is támogatták, hiszen nem árt, ha többek között rágcsálóirtó, karosszérialakatos, vagy éppen víz- és gázszerelő is akad Földesen.