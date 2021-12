A Debreceni Tankerületi Központban a középtávú célokból hosszú távú célokat kovácsolunk. Az inkluzív nevelés erősítése és kiterjesztése kiemelt cél a köznevelési hálózatunkban. Hasonlóan fontos célunk a korábban bevezetett diagnosztikus mérési-értékelési rendszer működésének fenntartása is. Mérföldkő az autizmus- spektrumzavarral küzdő gyermekek integrált nevelésének rendszerszintű kidolgozása és gyakorlati megvalósítása az óvodás kortól egészen a munkaerőpiacon való megjelenésig. Megteremtettük a vak és gyengén látó gyermekek számára a gimnáziumi és szakképzés lehetőségét. A következő időszakban azon kell dolgoznunk, hogy ez minél több érintetthez eljusson. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók számára dolgozunk egy speciális képzési színtér megteremtésén is. A tankerület nagy hangsúlyt fektet a pályaorientációra, a pályaválasztás fontosságára. Feladatunk elősegíteni, hogy minden gyermek találja meg a számára legfontosabb, érdeklődéséhez és képességéhez illő iskolát. Egyik ilyen választási lehetőség a honvédelmi orientáció. A korábbi összefogásra tekintettel, azt tovább építve a Debreceni Tankerületi Központ, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium együttműködésében újabb lehetőségek kínálkoznak. A honvédelmi nevelésben rejlő, és az általa felkínált eszközök, módszerek révén a diákok képesek lesznek az alapvető emberi értékek és erények megszilárdítására. Ezeknek az értékeknek a birtokában a fiatalok mind szellemileg, mentálisan és fizikai értelemben is egy rátermett, szilárd értékrenddel rendelkező, és hazájuk iránt elkötelezett felnőttekké válhatnak.