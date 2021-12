A Szabadság téren lévő Dob Múzeumban Kármán Sándor (szeptember 29-én) fogadott bennünket, ahol saját hangszereit, dobokat, komplett dobfelszereléseket, és ezekkel kapcsolatos eszközök tucatjait csodáltuk meg. A példátlan gyűjtemény a könnyűzene, a jazz és a klasszikus zene ütőhangszereinek fejlődését mutatja be 1900-tól napjainkig. Saját garázsában indult a gyűjtemény, majd az önkormányzat is befogadta ezt a rendkívül gazdag anyagot, amelyhez ez a tér is kicsi volt, csak töredékét lehetett kiállítani.

A debreceni csoport érdeklődéssel hallgatta előadását | Fotó: Tóth Pál-archív