A hétvégi látogatás alkalmával az állomások helyére oszlopokat helyeztek ki, majd minden helyszínen egy-egy verset mondtak el a székelyhídi gyerekek. Később tizenkét fűzfát, valamint Debrecen város két felajánlott fáját is elültették a vendégek. Berekméri Dalma elmondta, a munka végeztével a jövőbeli terveket is megvitatták. A tél a háttérmunkáról, a szervezésről szól majd, egyebek mellett kivitelezőket keresnek azért, hogy tavasszal folytathassák a megvalósítást. Kitért arra is, hogy az állomások örökbefogadói mellett további támogatásra is szükség volna. A terület fogadóállomásának és rendezvényhelyszínének még nincs örökbefogadója, de a kerítés és a sétaösvény megvalósításához is várnak támogatókat.