Akár azért, mert iszik valamelyik hozzátartozója, vagy mert bántják otthon. – Ilyenkor rajta keresztül meghívjuk az adott hozzátartozót egy beszélgetésre, konzultációra, bevonva őt, hogy meglássuk a hozzáállását, történetét ebben a folyamatban. Akár együtt, vagy külön-külön is tudnak jönni hozzánk egyeztetni, ennek eredményeképpen pedig nagyon más történeteket adódnak össze. A szociális igazgató arra is kitért, hogy esetenként így nemcsak a szenvedélybeteg, de a családtag is segítségben részesül. – Remekül működnek a hozzátartozói csoportok, melyek egyik kulcsa, hogy az ő esetükben is megtaláljuk azokat a nehézségeket, amelyeken azután változtatni kell. Lett is már így ügyfelünk, akivel nem is gondoltuk volna, hogy együtt fogunk dolgozni.