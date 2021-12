A cívisvárosi intézmény alapításától kezdve igyekszik bemutatni nemcsak a nagyvilág megannyi különleges vad állatfaját, hanem azokat a háziasított fajtákat is, amelyek városi környezetben nem kevésbé egzotikusnak számítanak. E köves, sziklás, zord éghajlatú Shetland-szigetekről származó pónit eredetileg főként hátas és málhahordó állatként hasznosították. Betegségekkel szemben különösen ellenálló, gyorsan regenerálódó és hosszú élettartamú faj, így akár 30-35 évig is élhet. Ismertetőjegyei közé tartozik kitartása, robusztus testfelépítése. Feje kicsi és arányos, füle apró, szeme pedig nagy, intelligenciát és élénk temperamentumot sugárzó. A legmegfelelőbb első ló; méretéből és jóindulatú természetéből adódóan a gyermekek igazi játszótársává válhat – tájékoztatott a Debreceni Állatkert és Vidámpark, amely hagyományához híven a jövő évi szezonban is pónilovaglási lehetőséggel kedveskedik majd legkisebb látogatóinak.