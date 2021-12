A hajdúböszörményi állomás megújításának célja a tárgyi eszközök korszerűsítésén túl az oktatás hatékonyabbá tétele is volt. A fejlesztés során a belső terek festését, valamint burkolását végezték el, továbbá eszközöket és bútorokat szereztek be. A felhasználók egyfajta közösségi térként, valamint egyéni tanuláshoz is hasznosíthatják a kialakított tereket. A könyvtár közel 60 ezer kötete komoly szerepet játszik a hallgatók oktatásában az alaptól egészen a doktori képzésig. A felújításnak köszönhetően most már a raktári készleteket is használni tudják.