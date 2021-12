Pósán László országgyűlési képviselő szerint a Vasutas utcai friss aszfaltozás is azt mutatja, hogy a kivitelező a nagyobb hidegek beállta előtt meg tudta oldani ennek a munkának az elvégzését. Az út így akár közlekedésre is alkalmasnak lenne mondható, de a kivitelezés ezzel még nem fejeződött be, hiszen a padka kialakítása, a tereprendezés, a kapubejárók rendezése még hátra van. Az aszfaltozott út szélessége ezután nem ad alkalmat a kétirányú közlekedésre, így ebben az utcában is – a szomszédos utcák közlekedési rendjét is figyelembe véve – egyirányúsításra, valamint az átmenő forgalom növekedésére kell számítani. Pósán László megköszönte az utca lakóinak azt, hogy kivárták azt az időt, amíg ez a beruházás megvalósulhatott, megköszönte az építkezés idején tanúsított türelmet, s a megértést annak kapcsán, hogy a meglévő közművek elhelyezkedése miatt nem lehet minden műszaki megoldást úgy megvalósítani, ahogy azt esetleg a lakók szeretnék. A képviselő reményét fejezte ki, hogy a Vasutas utcai új útszakasz – minden szükséges feltétel teljesülése esetén – néhány héten belül átadható a forgalomnak, s jobb, kényelmesebb, komfortosabb lesz itt ezután élni.