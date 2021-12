Vége az üzemanyag­ár növekedésének, legalábbis február 15-ig az autósok megnyugodhatnak. Hétfőtől ugyanis legfeljebb 480 forintért kínálhatják a 95-ös oktánszámú benzint és a gázolajat a kutakon. Csütörtökön jelentette be a kormány, majd este a Magyar Közlönyben ki is hirdette a hajtóanyagokra bevezetendő felső limittel kapcsolatos rendeletét. Mindemellett a hétvégén kiderült az is, hogy a kutak üzemeltetői nem zárhatnak be ideiglenesen csak azért, mert a törvényi csökkentés miatt nem éri meg nyitva tartaniuk. Kötelesek ilyen üzemanyagokat árulni; ha ezt két napnál hosszabb ideig nem teszik, akkor üzemszünetet kell tartaniuk.

Hétfőtől ez a látvány fogadja a tankolókat | Fotó: Kiss Annamarie