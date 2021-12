– mondta, hangsúlyozva, a ,,TikTok-elv” most valóban ragadós, a legtöbb platform jelenleg óvatosan vagy kevésbé óvatosan, de másolja a mechanizmusát. Nem feltétlenül azért, hogy nagy sikereket érjen el, inkább csak mentőmellényként, hogy megtartsa a felhasználókat, hiszen a növekedés hiányánál is rosszabb, ha közben csökkenés tapasztalható. – Ilyenkor megcsappan a hirdetők száma és lavinaként tud eltűnni egy instabil, feltörekvő közösségimédia-felület. De a nagyok is beleremegnek. Nehéz megjósolni, hogy mi lesz a TikTok jövője, én mindenesetre arra tippelek, hogy megfér majd a többi mellett. Nem esszük ugyanis olyan forrón a kását! A rádió sem tűnt el a podcastek miatt, és a mi életünkben nem is látok erre esélyt. Egyszerűen van igény mindenre. A fiataloknak most leginkább a TikTok-ra – összegezte.