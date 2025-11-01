Sziréna
Teljes terjedelmében égett egy melléképület Bihartordán!
Körülbelül 18 négyzetméteres épület gyulladt ki a településen. A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.
Kigyulladt egy melléképület Bihartordán, a Temető utcában péntek este – közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, egy körülbelül tizennyolc négyzetméternyi alapterületű építmény lángolt, teljes terjedelmében. A tüzet a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugárral.
