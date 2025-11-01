Teljes terjedelmében égett egy melléképület Bihartordán!

Kigyulladt egy melléképület Bihartordán, a Temető utcában péntek este – közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, egy körülbelül tizennyolc négyzetméternyi alapterületű építmény lángolt, teljes terjedelmében. A tüzet a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugárral.

Tűz ütött ki egy bihartordai lakásban péntek este

Forrás: illusztráció/Napló-archív

