Sziréna

2 órája

Teljes terjedelmében égett egy melléképület Bihartordán!

Címkék#Bihartorda#tűzoltók#tűz

Körülbelül 18 négyzetméteres épület gyulladt ki a településen. A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Haon.hu

Kigyulladt egy melléképület Bihartordán, a Temető utcában péntek este – közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, egy körülbelül tizennyolc négyzetméternyi alapterületű építmény lángolt, teljes terjedelmében. A tüzet a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugárral.

_GLB2162
Tűz ütött ki egy bihartordai lakásban péntek este
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ajánljuk még:


 

