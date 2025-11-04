november 4., kedd

Ez a tiéd? A debreceni rendőrök várják a jelentkezésed!

A cívisvárosi rendőrök visszaszerezték az ellopott járművet. Ha tudsz valamit a rollerről jelentkezz a debreceni rendőröknél.

Haon.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség gyanúja miatt folytat eljárást – számolt be róla police.hu. Mint írják, a rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2025. október 31-ét megelőző időszakban ellopott egy fekete színű Xiaomi gyártmányú elektromos rollert Debrecenből, a Péterfia utcáról. 

A debreceni rendőrök a roller tulajdonosát keresik
A debreceni rendőrök a roller tulajdonosát keresik
Forrás: police.hu

Kérik, hogy aki felismeri a rollert, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

