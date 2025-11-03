november 3., hétfő

Győző névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet!

47 perce

21 éves lányt találtak fogva tartva egy hajdú-bihari házban, így csinált belőle prostituáltat anya és fia

Címkék#prostitúció#rendőrség#debrecen#fiatal lány#emberkereskedelem

Gyomorforgató történet látott napvilágot. Pocsajban csapott le egy rendőrségi akciócsoport.

Haon.hu

Fogva tartotta és prostitúcióra kényszerítette élettársát egy férfi Pocsajban, a felkavaró ügy részleteiről a police.hu számolt be. Mint kiderült, a pocsaji háznál egy 21 éves lányt tartottak fogva, a nyomozók a körülmények pontos tisztázása érdekében az anyát és fiát is előállították a főkapitányságra.

Vége a fogságnak, a hajdú-bihari rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítette élettársát Pocsajon
Vége a fogságnak, a hajdú-bihari rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítette élettársát Pocsajon
Forrás: police.hu

Egy telefonhívás miatt vonultak ki a rendőrök

A rendőrség közlése szerint egy kétségbeesett, rettegő nő telefonált a rendőrségre október 29-én este. Bántalmazásról, fogva tartásról és más súlyos bűncselekményekről számolt be. 

Azonnal akciócsoport szerveződött, és hamarosan a megadott pocsaji címen kopogtattak a nyomozók. 

A házban találták a bejelentőt, valamint a 33 éves élettársát és a férfi édesanyját. 

Bűnügyi őrizetben a férfi, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítette élettársát
Bűnügyi őrizetben a férfi, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítette élettársát
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Így csinált belőle prostituáltat anya és fia

Az adatok alapján a férfi bő egy hónapja édesgette magához a 21 éves nőt, aki a jobb élet reményében összeköltözött vele. Még az illúziót sem hagyta meg neki sokáig, napokkal később már pénzügyi nehézségeire hivatkozva arra kérte, hogy szexuális szolgáltatásokat nyújtson idegen férfiaknak, a lány azonban ódzkodott ettől. A férfi ezután stílust váltott és már utasította a feladatra. 

Több hétig kellett prostituáltként dolgoznia, a megkeresett pénzt pedig a férfi természetszerűleg elvette tőle. 

Ha a nő hangot adott nemtetszésének vagy kilátásba helyezte a szakítást, az elköltözést, akkor a férfi a bántalmazástól sem riadt vissza, de az is előfordult, hogy bezárta a házba. Az utolsó cseppet a pohárban az jelentette, amikor fogvatartója közölte vele, hogy külföldre viszi dolgozni. Az anya pedig segítette a fiát abban, hogy a fiatal nőt akarata ellenére szexuális tevékenységre kényszerítse.

Eljárás indult ellenük

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán emberkereskedelem és személyi szabadság megsértése miatt hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig november 2-án a letartóztatásáról döntött. Az anyával szemben emberkereskedelem miatt indult eljárás, ő szabadlábon védekezhet.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu