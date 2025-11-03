21 éves lányt találtak fogva tartva egy hajdú-bihari házban, így csinált belőle prostituáltat anya és fia

Fogva tartotta és prostitúcióra kényszerítette élettársát egy férfi Pocsajban, a felkavaró ügy részleteiről a police.hu számolt be. Mint kiderült, a pocsaji háznál egy 21 éves lányt tartottak fogva, a nyomozók a körülmények pontos tisztázása érdekében az anyát és fiát is előállították a főkapitányságra.

Vége a fogságnak, a hajdú-bihari rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítette élettársát Pocsajon

Forrás: police.hu

Egy telefonhívás miatt vonultak ki a rendőrök

A rendőrség közlése szerint egy kétségbeesett, rettegő nő telefonált a rendőrségre október 29-én este. Bántalmazásról, fogva tartásról és más súlyos bűncselekményekről számolt be.

Azonnal akciócsoport szerveződött, és hamarosan a megadott pocsaji címen kopogtattak a nyomozók.

A házban találták a bejelentőt, valamint a 33 éves élettársát és a férfi édesanyját.

Bűnügyi őrizetben a férfi, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítette élettársát

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Így csinált belőle prostituáltat anya és fia

Az adatok alapján a férfi bő egy hónapja édesgette magához a 21 éves nőt, aki a jobb élet reményében összeköltözött vele. Még az illúziót sem hagyta meg neki sokáig, napokkal később már pénzügyi nehézségeire hivatkozva arra kérte, hogy szexuális szolgáltatásokat nyújtson idegen férfiaknak, a lány azonban ódzkodott ettől. A férfi ezután stílust váltott és már utasította a feladatra.

Több hétig kellett prostituáltként dolgoznia, a megkeresett pénzt pedig a férfi természetszerűleg elvette tőle.

Ha a nő hangot adott nemtetszésének vagy kilátásba helyezte a szakítást, az elköltözést, akkor a férfi a bántalmazástól sem riadt vissza, de az is előfordult, hogy bezárta a házba. Az utolsó cseppet a pohárban az jelentette, amikor fogvatartója közölte vele, hogy külföldre viszi dolgozni. Az anya pedig segítette a fiát abban, hogy a fiatal nőt akarata ellenére szexuális tevékenységre kényszerítse.

Eljárás indult ellenük

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán emberkereskedelem és személyi szabadság megsértése miatt hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig november 2-án a letartóztatásáról döntött. Az anyával szemben emberkereskedelem miatt indult eljárás, ő szabadlábon védekezhet.

Ajánljuk még: