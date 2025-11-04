Szirána
3 órája
A kis cseles! Próbálta menteni a menthetőt, de a debreceni rendőrök eszén ő sem tudott túljárni
A debreceni rendőrök figyeltek fel a gyanús alakra. Két járművet is ellopott a cívisvárosi tolvaj.
A Debreceni Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka szombat éjszaka figyelt fel egy gyanús személyre, aki épp egy építési területet nézegetett a belvárosban – számolt be róla police.hu. Mint írják, elszámoltatta őt, és a hátitáskájából egy rolleralkatrész is előkerült. A férfi többször ellentmondásba keveredett, végül beismerte, hogy két járművet is elemelt, amiket a közelben talált meg az egyenruhás.
A rendőrök előállították az 52 éves tolvajt, lopás miatt bűnügyi őrizetbe vették, és gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Kereskedelem
12 órája
Új bevásárlóközpont érkezik Debrecenbe? Vagy mi lesz itt? Valami nagyon épül a Diószegi úton!
Ezt ne hagyja ki!Téli élmény
Tegnap, 16:07
Bejelentették a debreceni advent új elemét, ez lopja idén a show-t! Most biztos, hogy az egész város fényképezi majd
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre