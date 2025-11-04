A kis cseles! Próbálta menteni a menthetőt, de a debreceni rendőrök eszén ő sem tudott túljárni

A Debreceni Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka szombat éjszaka figyelt fel egy gyanús személyre, aki épp egy építési területet nézegetett a belvárosban – számolt be róla police.hu. Mint írják, elszámoltatta őt, és a hátitáskájából egy rolleralkatrész is előkerült. A férfi többször ellentmondásba keveredett, végül beismerte, hogy két járművet is elemelt, amiket a közelben talált meg az egyenruhás.

Lopás miatt kell felelnie a debreceni tolvajnak

Forrás: Police.hu

A rendőrök előállították az 52 éves tolvajt, lopás miatt bűnügyi őrizetbe vették, és gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították.

