A kis cseles! Próbálta menteni a menthetőt, de a debreceni rendőrök eszén ő sem tudott túljárni

A debreceni rendőrök figyeltek fel a gyanús alakra. Két járművet is ellopott a cívisvárosi tolvaj.

Haon.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka szombat éjszaka figyelt fel egy gyanús személyre, aki épp egy építési területet nézegetett a belvárosban – számolt be róla police.hu. Mint írják, elszámoltatta őt, és a hátitáskájából egy rolleralkatrész is előkerült. A férfi többször ellentmondásba keveredett, végül beismerte, hogy két járművet is elemelt, amiket a közelben talált meg az egyenruhás.

Lopás miatt kell felelnie a debreceni tolvajnak
A rendőrök előállították az 52 éves tolvajt, lopás miatt bűnügyi őrizetbe vették, és gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították.

