Öt pakk boldogság az ülések alatt - hamar lebukott az újvárosi sofőr

A járőrök Balmazújváros belterületén állítottak meg egy autót 2024. november 28-án hajnalban – olvasható a police.hu szombati közleményében. A gépkocsi átvizsgálása során az egyik ülés alatt öt pakk kábítószergyanús anyagot találtak, a szemmel láthatóan zavart sofőrt pedig előállították mintavételre.

Kábítószer hatása alatt vezetett egy sofőr Balmazújvárosban

Forrás: illusztráció/MW-archív

A szakértő megállapította, hogy a 28 éves férfi tiltott szer hatása alatt állt, ezért járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt hallgatták ki. Beismerő vallomást tett.

Hozzátették, a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást, az iratokat megküldte az ügyészségre.

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet! Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

