Elgázolt egy embert a vonat Debrecennél

Átadták az új járműlabort

A tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbólumát avatta fel a magyar kormány, a város, az egyetem és a BMW a mai napon. A 4,9 milliárd forintos beruházással megvalósult járműlabor a Debreceni Egyetem Vezér utcai tudományos, technológiai és innovációs parkjában kapott helyet.