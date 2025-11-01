november 1., szombat

Összefoglaló

39 perce

Elgázolt egy embert a vonat Debrecennél

Egy férfi életét vesztette. A halálos vonatgázolás miatt közel 200 embert kellett leszállítani a járműről.

Haon.hu

Halálos vonatgázolás történt Debrecenben, a Nagyállomás közelében - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság péntek este. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a kiérkező mentősök a helyszínen egy férfi halálának tényét állapították meg.

TI_20251025_Halálos vonatgázolás Ebesnél_HAON (4)
Halálos vonatgázolás történt Debrecenben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Bővebben itt tudjátok elolvasni az esetet:

Kigyulladt egy vendéglátóhely Debrecenben

Berendezési tárgyak égtek egy vendéglátó hely udvarán a debreceni Józsai utcában. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották el a tüzet – számolt be róla ügyeleti összefoglalójában a katasztrófavédelem. 

Képeket a tűzről itt tudtok megnézni:

Átadták az új járműlabort

A tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbólumát avatta fel a magyar kormány, a város, az egyetem és a BMW a mai napon. A 4,9 milliárd forintos beruházással megvalósult járműlabor a Debreceni Egyetem Vezér utcai tudományos, technológiai és innovációs parkjában kapott helyet.

Letartóztatták a hajdúnánási fiatalokat

Újabb információkat közölt a rendőrség a Hajdúnánáson történt tragédia ügyében. Mint ismert, október 28-án este, a két fiatal szóváltásba keveredett egy idősebb férfival egy hajdúnánási buszmegállóban, majd a két fiatal egy közeli építkezésről szerzett vascsővel és deszkával ütni kezdte a haragosát. 

