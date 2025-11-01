39 perce
Elgázolt egy embert a vonat Debrecennél
Egy férfi életét vesztette. A halálos vonatgázolás miatt közel 200 embert kellett leszállítani a járműről.
Halálos vonatgázolás történt Debrecenben, a Nagyállomás közelében - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság péntek este. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a kiérkező mentősök a helyszínen egy férfi halálának tényét állapították meg.
Bővebben itt tudjátok elolvasni az esetet:
Kigyulladt egy vendéglátóhely Debrecenben
Berendezési tárgyak égtek egy vendéglátó hely udvarán a debreceni Józsai utcában. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral oltották el a tüzet – számolt be róla ügyeleti összefoglalójában a katasztrófavédelem.
Képeket a tűzről itt tudtok megnézni:
Brutális fotókon az esti tűz, ennyi maradt a debreceni vendéglátóhely udvarából – fotókkal
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Átadták az új járműlabort
A tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbólumát avatta fel a magyar kormány, a város, az egyetem és a BMW a mai napon. A 4,9 milliárd forintos beruházással megvalósult járműlabor a Debreceni Egyetem Vezér utcai tudományos, technológiai és innovációs parkjában kapott helyet.
Ilyen beruházást még nem látott az ország! Átadták Debrecenben az 5 milliárdos épületcsodát – fotókkal
Letartóztatták a hajdúnánási fiatalokat
Újabb információkat közölt a rendőrség a Hajdúnánáson történt tragédia ügyében. Mint ismert, október 28-án este, a két fiatal szóváltásba keveredett egy idősebb férfival egy hajdúnánási buszmegállóban, majd a két fiatal egy közeli építkezésről szerzett vascsővel és deszkával ütni kezdte a haragosát.
Döntött a járásbíróság a két tizenéves sorsáról, akik halálra vertek egy férfit Hajdúnánáson – fotókkal, videókkal
Ez is érdekelhet:
Hoppá! Ez a küföldi csapat szemelte ki a DVSC fiatal labdarúgóját?
Rengetegen tették fel a kérdést: Kinyit-e a zsibi hétvégén? Mutatjuk az ünnepi nyitvatartást
Ettől különleges ez a hajdú-bihari temető, alig akad párja az országban – fotókkal!