Egy biliárdparti volt az utolsó csepp a pohárban, rágyújtotta haragosára a házat egy férfi Hajdú-Biharban

Másodfokú bíróság elé kerül az ügye annak a férfinak, aki a vád szerint rágyújtotta a házat haragosára egy hajdú-bihari településen 2023 márciusában. A Debreceni Ítélőtábla Háger Tamás vezette tanácsa november 3-án tárgyal a gyújtogatási esetről.

A Debreceni Ítélőtábla közlése szerint az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 7 év fegyházbüntetésre ítélte. A vádlott a szabadságvesztés büntetéséből feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás, a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2018-ban költözött egy hajdú-bihari településre élettársával és közös gyermekükkel. A vádlott különböző kőműves jellegű alkalmi munkából biztosította megélhetésüket. Nem sokkal ezután ismerte meg a sértettet, akivel együtt vállaltak el különböző kőművesmunkákat. A vádlott és a sértett gyakran italozott együtt, illetve közösen fogyasztott kábítószert és újpszichoaktív anyagot is.

Gyújtogatás Hajdú-Biharban: ez volt a kiváltó ok

2023 márciusában a két férfi együtt dolgozott, azonban a sértett jelezte munkaadójának, hogy másnap nem tud menni, mert máshol is munkát vállalt. A munkaadó ezt elfogadta és azt kérte a vádlottól, hogy szóljon valakinek, akivel tudja folytatni a megkezdett munkát. A vádlott egy ismerősét hívta el. Az építkezésen azonban megjelent a sértett és nehezményezte, hogy az új dolgozó elvállalta a munkát és ezzel veszélyeztette az ő megélhetését. A három férfi között szóváltás alakult ki. A sértett a munkaadót is szidalmazni kezdte, illetve mindhármukat megöléssel fenyegette. Végül a munkaadó elküldte a sértettet.

A vádlott azonban nagyon megharagudott a sértettre. Az esti órákban a vádlott, a sértett édesapja és még néhány ismerős együtt biliárdozott a helyi kocsmában. Ehhez a társasághoz később csatlakozott a sértett is, aki, mivel elvesztette a játékot, még ingerültebb lett és hangosan szidalmazni kezdte a társaságot, különösen a vádlottat. Ezt követően a sértett apja hazaküldte a fiát. A vádlott azonban úgy döntött, hogy megleckézteti a sértettet.

A közelben lévő benzinkúton benzint vásárolt, majd azzal a sértett lakóházához ment és a benzint égésgyorsítóként használva, azt a lakóház szobájának zsalugáterére, illetve a ház fából készült bejárati ajtajára öntötte és meggyújtotta.

Az ittas állapotban alvó sértettet a kutyája ébresztette fel. A bejárati ajtó akkor már teljes terjedelmében égett, illetve lángot kapott a rajta lévő pléd is. A sértett az égő plédet letépte az ajtóról, majd az akkor már felforrósodott tolózárral rögzített ajtót belülről kinyitotta és kimenekült a házból.