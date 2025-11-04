2 órája
Egy nappal korábban még együtt dolgoztak, másnap rágyújtotta ismerősére a házat egy férfi Hajdú-Biharban
A tettesnek különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt kell felelnie. A kábítószert is fogyasztó hajdú-bihari férfi gyújtogatással akarta megleckéztetni haragosát.
Jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki rágyújtotta haragosára a házát 2023 márciusában. A másodfokon eljárt Debreceni Ítélőtábla november 4-ei döntésével különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt ítélte el a hajdú-bihari vádlottat. Az ítélőtábla Háger Tamás vezette tanácsa helybenhagyta az elsőfokú döntést, így a gyújtogatás elkövetője 7 év fegyházbüntetést kapott, és feltételes szabadságra nem bocsátható – tudatta közleményében a bíróság.
Gyújtogatással végződött a közös munka
A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett korábban együtt dolgoztak alkalmi kőműves munkákon, és mindketten italoztak, illetve kábítószert is fogyasztottak. Egy munkahelyi nézeteltérés után a férfi este a helyi kocsmában találkozott volt kollégájával, ahol veszekedés tört ki közöttük.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Dühében a férfi benzinnel leöntötte és meggyújtotta ismerőse házának fából készült bejárati ajtaját és zsalugáterét. A házban alvó sértettet végül a kutyája ébresztette fel, így sikerült elmenekülnie.
Az ügy részleteiről korábban már beszámoltunk részletesebben is, amelyet itt olvashatnak el.
Egy biliárdparti volt az utolsó csepp a pohárban, rágyújtotta haragosára a házat egy férfi Hajdú-Biharban
Ajánljuk még:
Új bevásárlóközpont érkezik Debrecenbe? Vagy mi lesz itt? Valami nagyon épül a Diószegi úton!
Bejelentették a debreceni advent új elemét, ez lopja idén a show-t! Most biztos, hogy az egész város fényképezi majd