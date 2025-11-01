november 1., szombat

Egyre durvább dolgok derülnek ki arról a két tinédzserről, akik halálra vertek egy férfit Hajdúnánáson – videóval

Újabb részletek derültek ki a hajdúnánási tragédiáról. A fiúkat akár minősített emberöléssel is gyanúsíthatják majd.

Haon.hu
Egyre durvább dolgok derülnek ki arról a két tinédzserről, akik halálra vertek egy férfit Hajdúnánáson – videóval

A két fiatal lehajtott fejjel, illetve eltakart arccal várta a letartóztatást

Forrás: TV2 / Tények

Gyermeke és unokája látogatását ünnepelte az a 44 éves férfi, akit még 2025. október 28-án, egy hajdúnánási buszmegállóban vert agyon két fiatal – derült ki a Tények péntek esti híradásából. Mint az a műsorban elhangzott, a férfi és a két fiatal részegek voltak, egy kocsmában egy italon veszhettek össze. Ezután találkoztak majd újra a buszmegállónál, ahol végül a tragédia történt. 

Ebben a buszmegállóban találkozott újra a férfi és a két fiatalkorú, az sem kizárt, hogy minősített emberölés miatt nyomozhatnak majd
Ebben a buszmegállóban találkozott újra a férfi és a két fiatalkorú, az sem kizárt, hogy minősített emberölés miatt nyomozhatnak majd
Forrás: Tóth Imre

Mint arról korábban portálunk is beszámolt, a 15 és 16 éves fiatal egy közeli építkezésről hozott egy vascsövet, valamint egy deszkát, majd azzal kezdte el bántalmazni a férfit, aki végül bele is halt a sérüléseibe. A két fiú ugyan elmenekült a helyszínről, azonban alig néhány órán belül elkapták őket a rendőrök

A kihallgatásuk során beismerő vallomást tettek, a letartóztatásukat végül október 31-én rendelték el. 

Emberölés történhetett Hajdúnánáson

Fotók: Tóth Imre

Minősített emberöléssel is gyanúsíthatják őket

Mint az a Tények riportjában is elhangzott, a két fiatal ellen, akik unokatestvérek egyelőre halált okozó testi sértés miatt nyomoznak, fiatalkorúságuk miatt ezért 5 évet kaphatnak maximum, de sokkal súlyosabb büntetésre is számíthatnak, ha később mással gyanúsítják meg őket. Kiemelték, 

ha a vascsővel történő bántalmazás miatt minősített emberölés lesz, akkor a 16. életévét betöltött fiú esetében 15 év a maximum, ami kiszabható, a 16. életévét be nem töltött személy estében pedig 10 év.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője a Tényeknek elmondta, hogy a fiúk fiatal koruk ellenére már számos alkalommal kerültek összetűzésbe a törvénnyel.

Egyikükkel szemben öt büntetőeljárás van folyamatban, míg társa a bűncselekményt próbára bocsátás hatálya alatt követte el, illetve vele szemben is egy büntetőeljárás folyamatban van a rendőrségen

– emelte ki. 

A letartóztatott fiatalok egyelőre javítóintézetbe kerülnek, de ha elítélik őket, akkor fiatalkorúak börtönében töltik le a büntetésüket.

