Egyre durvább dolgok derülnek ki arról a két tinédzserről, akik halálra vertek egy férfit Hajdúnánáson – videóval

Gyermeke és unokája látogatását ünnepelte az a 44 éves férfi, akit még 2025. október 28-án, egy hajdúnánási buszmegállóban vert agyon két fiatal – derült ki a Tények péntek esti híradásából. Mint az a műsorban elhangzott, a férfi és a két fiatal részegek voltak, egy kocsmában egy italon veszhettek össze. Ezután találkoztak majd újra a buszmegállónál, ahol végül a tragédia történt.

Ebben a buszmegállóban találkozott újra a férfi és a két fiatalkorú, az sem kizárt, hogy minősített emberölés miatt nyomozhatnak majd

Forrás: Tóth Imre

Mint arról korábban portálunk is beszámolt, a 15 és 16 éves fiatal egy közeli építkezésről hozott egy vascsövet, valamint egy deszkát, majd azzal kezdte el bántalmazni a férfit, aki végül bele is halt a sérüléseibe. A két fiú ugyan elmenekült a helyszínről, azonban alig néhány órán belül elkapták őket a rendőrök.