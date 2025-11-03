Drámai fejlemény: sajnos így találtak rá az eltűnt hajdúdorogi férfi kocsijára!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, eltűnt Papp Sándor, egy hajdúdorogi családapa. A férfinek október 29-én veszett nyoma, a reggeli órákban indult el ügyet intézni Nyíregyházára, ahonnan Hajdúnánásra indult. A család legutolsó információja szerint Kálmánházán volt, de innen már nem érkezett haza a 47 éves férfi. Nem tudni róla semmit, ráadásul nem elérhető, a telefonja 15:45-kor már ki volt kapcsolva vagy le volt merülve, ami az elmondások alapján egyáltalán nem jellemző rá.

Az eltűnt Papp Sándor ügyében már a rendőrség is nyomoz

Forrás: Facebook / Gyulai Lászlóné

Megtalálták az eltűnt férfi kigyulladt autóját

Papp Sándor október 29-én egy homokszínű Opel H Astrával (rendszáma: LVB-910) indult el otthonról. Egy eltűnt emberek felkutatását segítő Facebook-oldal információ szerint nemrégiben megtalálták az autóját.

Úgy tudni, a járműre kiégve bukkantak rá. Az ügyben további vizsgálatok folynak, a férfit továbbra sem találják.

Papp Sándor 2 méter magas, 110 kg súlyú, fekete sportcipőt, kék farmert, fekete mellényt, egy piros, vastagabb cipzáras felsőt, fekete vékony sapkát és szemüveget viselt. Egy kommentelő szerdán 13 óra magasságában egy orvosi rendelőben látta, ahol egy idős nénit kísért.

Továbbra is zajlik az eltűnt személy felkutatása

Az eltűnt Papp Sándor ügyében már a rendőrség is nyomoz. A hajdúböszörményi rendőrség kéri, hogy aki a férfi hollétével vagy mozgásával kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen.

Aki az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyével, vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a rendőrséget. A 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú zöldszámát.

