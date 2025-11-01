november 1., szombat

Hűha!

1 órája

Dráma a nyíradonyi tűzoltóállomáson, felmentették az egyik őrmestert!

Címkék#Nyíradony#őrmester#felmentés

Az őrmester korábban számos kihágást vétett. Felmentették Cingár őrmestert, a nyíradonyi tűzoltóállomás legfrissebb tagját.

Haon.hu

Először júniusban számoltunk be Cingár őrmester kalandjairól, aki a nyíradonyi tűzoltóállomás őrzésére érkezett. Először egy különleges állásinterjún kellett részt vennie, majd megismerhettük az első munkanapját is a fiatal négylábúnak. Ezt követően azonban elkezdődött elfajulni a helyzet a legújabb taggal, többszöri kihágás után fegyelmi eljárásban részesítették az őrmestert, ugyanis rendszeresen elhagyta a védelme alatt álló területet. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság csütörtöki posztja után pedig kiderült, sajnos nem szolgál tovább az őrmester a nyíradonyi állomáson. 

Cingár őrmestert felmentették szolgálatai alól
Forrás:  Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Végül komoly döntést kellett hozni: be kellett látni, hogy az őrzés-védés nem elégíti ki az őrmestert, nem a laktanya az ő igazi terepe. Időközben kiderült, hogy sinkavér (hortobágyi terelőkutya) csörgedezik az ereiben, így aztán nem csoda, hogy hatalmas a mozgásigénye: terelésre, mozgásra, szabadságra termett. Bármennyire is fájdalmas ez bajtársai számára, Cingár leszerelt

- írják a búcsúposztjukban. Cingár őrmester azonban nem hagyja el teljesen a laktanya társaságát.

Új munkakörben bizonyíthat Cingár őrmester 

A bejegyzésből szerencsére kiderül, hogy Cingár a közelben marad, hiszen egykori kollégájának, Csaba György tűzoltó századosnak a családja örökbe fogadta. Hozzáteszik, új lakhelyén, egy nyíradonyi tanyán a sinkaősökhöz hasonlóan ő is terelőfeladatokat lát majd el. 

Az őrmesterről ezután tűzoltós képet tehát nem, de annál több juhosat, kisbárányosat mutatunk majd a továbbiakban. Mostantól új beosztásának megfelelően egy tanya életét felügyeli majd, juhokat, bárányokat terel, és vélhetően legalább akkora elszántsággal fogja teljesíteni a feladatát, mint ahogy eddig a kanapét őrizte

- teszik hozzá. Kiemelik továbbá, hogy a tűzoltók szívében mindig kollégaként marad meg Cingár őrmester.

Cingár őrmestert Csaba György tűzoltó százados családja fogadta örökbe
Forrás:  Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

