november 4., kedd

Károly névnap

+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az komoly!

46 perce

Oltári veszélyes, amit csinálnak! Ha ilyet látsz az úton Hajdú-Biharban, azonnal húzódj le!

Címkék#rendőrség#járműszerelvény#berettyóújfajlu

A 42-es főúton vették észre a járműszerelvényt. Bejelentést is tettek, Berettyóújfalunál állították meg szabálytalan sofőrt a rendőrök.

Haon.hu

A rendőrség kollégája a 42-es főúton haladt, amikor egy meglehetősen furcsán közlekedő járműszerelvényre lett figyelmes a hétvégén – számolt be róla a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, jelezte a járőröknek, akik Berettyóújfalunál rögtön megállították és jobban szemügyre vették a karavánt.

Berettyóújfalunál kapták el a rendőrök a szabálytalan sofőrt
Berettyóújfalunál kapták el a rendőrök a szabálytalan sofőrt
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Berettyóújfalunál ragadt a sofőr

Mint kiderült, az utánfutón négyből csak három kerék volt meg, valószínűleg emiatt imbolygott a vontatmány.  A forgalmi engedély azonnal ugrott, míg a sofőrrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki és a jogsértés megszüntetéséig nem engedték tovább közlekedni.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu