46 perce
Oltári veszélyes, amit csinálnak! Ha ilyet látsz az úton Hajdú-Biharban, azonnal húzódj le!
A 42-es főúton vették észre a járműszerelvényt. Bejelentést is tettek, Berettyóújfalunál állították meg szabálytalan sofőrt a rendőrök.
A rendőrség kollégája a 42-es főúton haladt, amikor egy meglehetősen furcsán közlekedő járműszerelvényre lett figyelmes a hétvégén – számolt be róla a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, jelezte a járőröknek, akik Berettyóújfalunál rögtön megállították és jobban szemügyre vették a karavánt.
Berettyóújfalunál ragadt a sofőr
Mint kiderült, az utánfutón négyből csak három kerék volt meg, valószínűleg emiatt imbolygott a vontatmány. A forgalmi engedély azonnal ugrott, míg a sofőrrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki és a jogsértés megszüntetéséig nem engedték tovább közlekedni.
