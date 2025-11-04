Oltári veszélyes, amit csinálnak! Ha ilyet látsz az úton Hajdú-Biharban, azonnal húzódj le!

A rendőrség kollégája a 42-es főúton haladt, amikor egy meglehetősen furcsán közlekedő járműszerelvényre lett figyelmes a hétvégén – számolt be róla a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. Mint írják, jelezte a járőröknek, akik Berettyóújfalunál rögtön megállították és jobban szemügyre vették a karavánt.

Berettyóújfalunál kapták el a rendőrök a szabálytalan sofőrt

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Berettyóújfalunál ragadt a sofőr

Mint kiderült, az utánfutón négyből csak három kerék volt meg, valószínűleg emiatt imbolygott a vontatmány. A forgalmi engedély azonnal ugrott, míg a sofőrrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki és a jogsértés megszüntetéséig nem engedték tovább közlekedni.

