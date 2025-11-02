Baleset az M3-as hajdúnánási szakaszán - két autó ütközött!

Baleset történt az M3-as autópálya 196-os kilométerszelvényénél, Hajdúnánás térségében, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, ahol összeütközött két gépkocsi – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Baleset történt vasárnap délután az M3-as autópálya 196-os kilométerszelvényénél

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írják, a hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Ajánljuk még: