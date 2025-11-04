november 4., kedd

Sziréna

1 órája

Baleset Debrecenben: árokba csapódott egy autó, három embert vittek el a mentők!

Hétfő délután történt baleset a cívisvárosban. A balesetnél a mentőkre is szükség volt.

Haon.hu

Árokba csapódott egy autó Debrecenben, a Külső-Létai úton hétfő délután - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat három embert kórházba szállított.

Baleset Debrecenben: árokba csapódott egy autó a Külső-Létai úton hétfő délután
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Egyéb beavatkozások:

  • Szabadtéri tűz volt Egyek közelében, kétszáz négyzetméteren égett a nádas. Az egyeki önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral fékezték meg a tüzet. 
  • Ezer négyzetméteren égett a nádas a csatornaparton Derecske közelében. A berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. 
  • Több lehasadt faágat is le kellett vágni hétfőn Debrecenben, a Skalnitzky Antal utcában, mert az ágak a közlekedést veszélyeztették. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel avatkoztak be. 

