Sziréna

1 órája

Baleset Debrecenben: busz és autó ütközött a reggeli csúcsban! - fotókkal, videóval!

Pillanatok alatt megtörténhet a baj. Busz és autó ütközött össze hétfő reggel Debrecenben.

Haon.hu

Baleset történt hétfő reggel Debrecenben - tudta meg a Haon. Értesüléseink szerint egy autóbusz és egy személygépjármű ütközött össze a Böszörményi úton, a Doberdó utca és a Békéssy Béla utca közötti szakaszon. 

Baleset Debrecenben: busz és autó ütközött a reggeli csúcsban!
Baleset Debrecenben: busz és autó ütközött a reggeli csúcsban!
Forrás: Batta Gergő

Úgy tudjuk, a balesetben érintett járművek a szélső sávban állnak, információink szerint a balesetnek sérültje is lehet.

Baleset Debrecenben: busz és autó ütközött a reggeli csúcsban!
Baleset Debrecenben: busz és autó ütközött a reggeli csúcsban!
Forrás: Batta Gergő

