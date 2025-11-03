Sziréna
1 órája
Baleset Debrecenben: busz és autó ütközött a reggeli csúcsban! - fotókkal, videóval!
Pillanatok alatt megtörténhet a baj. Busz és autó ütközött össze hétfő reggel Debrecenben.
Baleset történt hétfő reggel Debrecenben - tudta meg a Haon. Értesüléseink szerint egy autóbusz és egy személygépjármű ütközött össze a Böszörményi úton, a Doberdó utca és a Békéssy Béla utca közötti szakaszon.
Úgy tudjuk, a balesetben érintett járművek a szélső sávban állnak, információink szerint a balesetnek sérültje is lehet.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Még ilyet!
14 órája
Ez a debreceni parkoló el van átkozva? - ne csodálkozz, ha itt a te kocsidat is összetörik!
Ezt ne hagyja ki!Áramszünet
16 órája
Lesz, ahol napokig nem lesz áram Hajdú-Biharban! Itt a teljes lista!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre