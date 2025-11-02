Baleset Debrecen egyik forgalmas szakaszán! Két autó karambolozott

Baleset történt Debrecenben, a Wesselényi utca, a Vágóhíd utca és a Hajnal utca kereszteződésében, ahol két gépkocsi karambolozott – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Baleset történt vasárnap kora este Debrecenben

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mint írják, összesen négyen utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanítják. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki.

Nem ez volt vasárnap az első baleset Hajdú-Biharban

