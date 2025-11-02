Baleset
21 perce
Baleset Debrecen egyik forgalmas szakaszán! Két autó karambolozott
A helyszínen forgalmi akadály alakult ki. Baleset történt vasárnap kora este Debrecenben.
Baleset történt Debrecenben, a Wesselényi utca, a Vágóhíd utca és a Hajnal utca kereszteződésében, ahol két gépkocsi karambolozott – számolt be róla a katasztrófavédelem.
Mint írják, összesen négyen utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanítják. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki.
Nem ez volt vasárnap az első baleset Hajdú-Biharban
Korábban az M3-as autópályán ütközött össze két autó, erről bővebben itt tudnak olvasni:
