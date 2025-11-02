november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

21 perce

Baleset Debrecen egyik forgalmas szakaszán! Két autó karambolozott

Címkék#debrecen#ütközés#baleset

A helyszínen forgalmi akadály alakult ki. Baleset történt vasárnap kora este Debrecenben.

Haon.hu

Baleset történt  Debrecenben, a Wesselényi utca, a Vágóhíd utca és a Hajnal utca kereszteződésében, ahol két gépkocsi karambolozott – számolt be róla a katasztrófavédelem

Baleset történt vasárnap kora este Debrecenben
Baleset történt vasárnap kora este Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mint írják, összesen négyen utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanítják. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki.

Nem ez volt vasárnap az első baleset Hajdú-Biharban

Korábban az M3-as autópályán ütközött össze két autó, erről bővebben itt tudnak olvasni:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu