Baleset történt Debrecenben, több busz terelőútvonalon közlekedik

Baleset történt Debrecenben, a Vécsey utca és a Monostorpályi út kereszteződésében, ahol egy autó és egy kerékpáros ütközött össze– számolt be róla DKV. Mint írják, a rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a Doberdó utca/Jégcsarnok irányába közlekedő 15,15H, 15Y,15YH, 30,30A és 30H jelzésű autóbuszok a Galamb utca - Gizella utca – Rigó utca – Monostorpályi út terelőútvonalon közlekednek. Az autóbuszok a Vécsey utca és a Kopja utca megállókat nem érintik.

Baleset történt hétfő délután Debrecenben

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Információink szerint a baleset során egy ember könnyebben megsérült.

Hétfőn 16 óra után A rendőrségi helyszínelés befejeződött a Vécsey utca és a Monostorpályi út kereszteződésében. A Doberdó utca/Jégcsarnok irányába közlekedő 15,15H, 15Y,15YH, 30,30A és 30H jelzésű autóbuszok újra az eredeti útvonalon közlekednek.

