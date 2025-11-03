1 órája
Baleset történt Debrecenben, több busz terelőútvonalon közlekedik
A rendőrségi helyszínelés ideje alatt változott a közlekedés. Baleset történt hétfő délután Debrecenben.
Baleset történt Debrecenben, a Vécsey utca és a Monostorpályi út kereszteződésében, ahol egy autó és egy kerékpáros ütközött össze– számolt be róla DKV. Mint írják, a rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a Doberdó utca/Jégcsarnok irányába közlekedő 15,15H, 15Y,15YH, 30,30A és 30H jelzésű autóbuszok a Galamb utca - Gizella utca – Rigó utca – Monostorpályi út terelőútvonalon közlekednek. Az autóbuszok a Vécsey utca és a Kopja utca megállókat nem érintik.
Információink szerint a baleset során egy ember könnyebben megsérült.
Hétfőn 16 óra után A rendőrségi helyszínelés befejeződött a Vécsey utca és a Monostorpályi út kereszteződésében. A Doberdó utca/Jégcsarnok irányába közlekedő 15,15H, 15Y,15YH, 30,30A és 30H jelzésű autóbuszok újra az eredeti útvonalon közlekednek.
