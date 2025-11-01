Friss: kiderült, milyen állapotban van a gyalogos, akit elütöttek Debrecennél, majd az őt szállító mentő is karambolozott – fotókkal!

Október 30-án, csütörtökön gyalogosgázolás történt Debrecennél. Egy autó haladt a 4814-es úton Debrecen felől Bánk irányába, amikor a 8-as kilométerszelvénynél elütött egy 50-es éveiben járó nőt, akiről úgy tudjuk, hogy az úttesten sétált. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ekkor azonban újabb baleset történt: a megkülönböztető jelzést használó mentőegység frontálisan ütközött egy személyautóval. Szombat délelőtt a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja friss információkat közölt a sérült állapotáról.

Kiderült milyen az állapota jelenleg a gyalogosgázolás és mentőbaleset sérültjének

Forrás: Tóth Imre

– A balesetben a mentőautó személyzetéből két dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett. Vizsgálat és megfigyelés céljából valamennyi érintettet (egy beteget és négy mentődolgozót, valamint a személygépkocsi sofőrjét) kórházba szállították. A mentőautóban utazó beteg az ütközésben nem szenvedett sérülést – tudatta az Országos Mentőszolgálat korábban a baleset sérültjeiről.