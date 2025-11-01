1 órája
Friss: kiderült, milyen állapotban van a gyalogos, akit elütöttek Debrecennél, majd az őt szállító mentő is karambolozott – fotókkal!
Debrecen és Bánk között gázolt egy gyalogost egy autós csütörtök este. A balesetben egy nő sérült meg, kiderült, milyen jelenleg az állapota.
Október 30-án, csütörtökön gyalogosgázolás történt Debrecennél. Egy autó haladt a 4814-es úton Debrecen felől Bánk irányába, amikor a 8-as kilométerszelvénynél elütött egy 50-es éveiben járó nőt, akiről úgy tudjuk, hogy az úttesten sétált. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ekkor azonban újabb baleset történt: a megkülönböztető jelzést használó mentőegység frontálisan ütközött egy személyautóval. Szombat délelőtt a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja friss információkat közölt a sérült állapotáról.
– A balesetben a mentőautó személyzetéből két dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett. Vizsgálat és megfigyelés céljából valamennyi érintettet (egy beteget és négy mentődolgozót, valamint a személygépkocsi sofőrjét) kórházba szállították. A mentőautóban utazó beteg az ütközésben nem szenvedett sérülést – tudatta az Országos Mentőszolgálat korábban a baleset sérültjeiről.
Borzasztó: kiderült, kit szállított a mentő, amikor frontálisan ütközött Debrecennél – fotókkal
A gyalogosgázolás helyszínéről a fotókat is nézheted meg:
Gyalogost ütöttek el Debrecen térségébenFotók: Tóth Imre
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Így van jelenleg a baleset sérültje
Október 31-én, pénteken érdeklődtünk a súlyosan sérült nő állapotáról a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjánál. Szombati válaszukban megírták:
Az október 30-án este Debrecen és Bánk között elütött és súlyos sérülésekkel kórházba került gyalogos nő jelenleg stabil állapotban van, további műtétek nem szükségesek.
A mentőbalesetről készült képeinket itt nézheted meg:
Mentősök szenvedtek balesetet DebrecennélFotók: Tóth Imre
Ajánljuk még:
Ilyen beruházást még nem látott az ország! Átadták Debrecenben az 5 milliárdos épületcsodát – fotókkal