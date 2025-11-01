2 órája
Egy embert kórházba szállítottak a debreceni baleset helyszínéről – fotókkal
Kisteherautó és autó ütközött. A forgalmas debreceni kereszteződésben történt balesethez a mentők is kiérkeztek.
Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze pénteken késő délután Debrecenben, a Faraktár utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – közölte pénteki összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
A debreceni balesetről további képeket az alábbi galériában tudtok megtekinteni:
Fotókon a Faraktár utcai baleset - kisteherautó és autó ütközött!Fotók: Batta Gergő
Több tűzeset is történt a vármegyében
Füstölni kezdett egy személygépkocsi tegnap délután Berettyóújfaluban, egy bevásárló központ parkolójában. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Továbbá kigyulladt egy húsz négyzetméteres melléképület este Bihartordán, a Temető utca egyik ingatlanának hátsó udvarán. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.
Egyéb beavatkozások:
Deszka vált le egy épületről pénteken délelőtt Balmazújvároson, a Kossuth téren. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók kézi erővel távolították el a nyolc méter magasan lógó tárgyat.
