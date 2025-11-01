Egy embert kórházba szállítottak a debreceni baleset helyszínéről – fotókkal

Több tűzeset is történt a vármegyében

Füstölni kezdett egy személygépkocsi tegnap délután Berettyóújfaluban, egy bevásárló központ parkolójában. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Továbbá kigyulladt egy húsz négyzetméteres melléképület este Bihartordán, a Temető utca egyik ingatlanának hátsó udvarán. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

Egyéb beavatkozások:

Deszka vált le egy épületről pénteken délelőtt Balmazújvároson, a Kossuth téren. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók kézi erővel távolították el a nyolc méter magasan lógó tárgyat.

