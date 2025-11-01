november 1., szombat

Marianna névnap

21°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék hírek

2 órája

Egy embert kórházba szállítottak a debreceni baleset helyszínéről – fotókkal

Címkék#Bihartorda#debrecen#Balmazújváros#Faraktár utca#tűz#baleset

Kisteherautó és autó ütközött. A forgalmas debreceni kereszteződésben történt balesethez a mentők is kiérkeztek.

Haon.hu

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött össze pénteken késő délután Debrecenben, a Faraktár utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított – közölte pénteki összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

A Faraktár utcán történt baleset péntek késő délután
A Faraktár utcán történt baleset péntek késő délután
Fotó: Batta Gergő / Forrás:  Szombathy András

A debreceni balesetről további képeket az alábbi galériában tudtok megtekinteni:

Fotókon a Faraktár utcai baleset - kisteherautó és autó ütközött!

Fotók: Batta Gergő

Több tűzeset is történt a vármegyében

Füstölni kezdett egy személygépkocsi tegnap délután Berettyóújfaluban, egy bevásárló központ parkolójában. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járművet. Továbbá kigyulladt egy húsz négyzetméteres melléképület este Bihartordán, a Temető utca egyik ingatlanának hátsó udvarán. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

Egyéb beavatkozások:

Deszka vált le egy épületről pénteken délelőtt Balmazújvároson, a Kossuth téren. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók kézi erővel távolították el a nyolc méter magasan lógó tárgyat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu