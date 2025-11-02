november 2., vasárnap

Achilles névnap

13°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Súlyos baleset történt Debrecen közelében, traktor és személyautó ütközött - fotókkal!

Címkék#48-as főút#haláp#baleset#traktor

Durva fotók a helyszínről! A baleset helyszínéről összesen öt embert szállítottak kórházba.

Haon.hu

Személygépkocsi és mezőgazdasági vontató ütközött szombaton kora este Debrecen közelében, a 48-as főúton – derül ki a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójából. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltó átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. 

Durva baleset történt a 48-as főúton, Debrecen közelében
Súlyos baleset történt a 48-as főúton, Debrecen közelében
Forrás: Facebook/Haláp és Nagycsere Polgárőrség

A balesetben összesen hatan voltak érintettek, közülük a mentőszolgálat öt embert kórházba szállított.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

További képeket az alábbi galériában tekinthettek meg a balesetről:

Baleset a 48-as főúton, Halápnál

Fotók: Facebook/Haláp és Nagycsere Polgárőrség

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu