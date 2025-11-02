Súlyos baleset történt Debrecen közelében, traktor és személyautó ütközött - fotókkal!

Személygépkocsi és mezőgazdasági vontató ütközött szombaton kora este Debrecen közelében, a 48-as főúton – derül ki a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójából. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltó átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket.

Súlyos baleset történt a 48-as főúton, Debrecen közelében

Forrás: Facebook/Haláp és Nagycsere Polgárőrség

A balesetben összesen hatan voltak érintettek, közülük a mentőszolgálat öt embert kórházba szállított.

