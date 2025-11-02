Sziréna
1 órája
Súlyos baleset történt Debrecen közelében, traktor és személyautó ütközött - fotókkal!
Durva fotók a helyszínről! A baleset helyszínéről összesen öt embert szállítottak kórházba.
Személygépkocsi és mezőgazdasági vontató ütközött szombaton kora este Debrecen közelében, a 48-as főúton – derül ki a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójából. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltó átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket.
A balesetben összesen hatan voltak érintettek, közülük a mentőszolgálat öt embert kórházba szállított.
További képeket az alábbi galériában tekinthettek meg a balesetről:
Baleset a 48-as főúton, HalápnálFotók: Facebook/Haláp és Nagycsere Polgárőrség
