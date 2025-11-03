november 3., hétfő

Baleset az M3-as autópálya hajdú-bihari szakaszán, mentő vitte el a sofőröket!

Az esethez a mentők mellett a tűzoltókat is riasztották. A balesetben mindkét autós sérüléseket szenvedett.

Haon.hu

Két autó ütközött össze Hajdúnánáson, az M3-as autópályán vasárnap délután - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írják, a hajdúnánási és hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, vezetőiket a mentőszolgálat kórházba szállította.

 

Debrecenben is történt baleset vasárnap, a Wesselényi utcában két személyautó ütközött össze. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg.

Tűzesethez is siettek a tűzoltók

Kétszáz négyzetméteren volt szabadtéri tűz vasárnap Hajdúböszörményben, a Petőfi szőlő kertben. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

