2 órája
Baleset az M3-as autópálya hajdú-bihari szakaszán, mentő vitte el a sofőröket!
Az esethez a mentők mellett a tűzoltókat is riasztották. A balesetben mindkét autós sérüléseket szenvedett.
Két autó ütközött össze Hajdúnánáson, az M3-as autópályán vasárnap délután - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írják, a hajdúnánási és hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, vezetőiket a mentőszolgálat kórházba szállította.
Debrecenben is történt baleset vasárnap, a Wesselényi utcában két személyautó ütközött össze. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg.
Tűzesethez is siettek a tűzoltók
Kétszáz négyzetméteren volt szabadtéri tűz vasárnap Hajdúböszörményben, a Petőfi szőlő kertben. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
