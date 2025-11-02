november 2., vasárnap

Achilles névnap

21°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

41 perce

Újabb fotókon a durva debreceni baleset, amiben három gyerek is megsérült!

Címkék#48-as főút#debrecen#baleset

Traktor és személyautó ütközött Halápnál. A baleset helyszínéről összesen öt embert szállítottak kórházba.

Haon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, személyautó és traktor ütközött szombaton kora este Debrecen közelében, a 48-as főúton. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltó átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya portálunk megkeresésére közölte, a helyszínre több mentőegységet is riasztottak. 

További fotókon a 48-as főúton történt baleset
További fotókon a 48-as főúton történt baleset
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A mentők öt embert, köztük három gyereket könnyebb sérülésekkel, további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba. 

További képeket a baleset helyszínéről megnézhettek az alábbi galériában:

Fotókon a 48-as főúton történt baleset, ahol három gyerek is megsérült

Fotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Korábbi beszámolónk az esetről:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu