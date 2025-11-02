41 perce
Újabb fotókon a durva debreceni baleset, amiben három gyerek is megsérült!
Traktor és személyautó ütközött Halápnál. A baleset helyszínéről összesen öt embert szállítottak kórházba.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, személyautó és traktor ütközött szombaton kora este Debrecen közelében, a 48-as főúton. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltó átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya portálunk megkeresésére közölte, a helyszínre több mentőegységet is riasztottak.
A mentők öt embert, köztük három gyereket könnyebb sérülésekkel, további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.
További képeket a baleset helyszínéről megnézhettek az alábbi galériában:
Fotókon a 48-as főúton történt baleset, ahol három gyerek is megsérültFotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Korábbi beszámolónk az esetről:
Három gyerek is megsérült, autó és traktor ütközött Debrecennél - fotókkal!
