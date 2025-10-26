október 27., hétfő

Krimi

50 perce

Kaszával próbált elégtételt venni a szomszédján egy férfi Hajdú-Biharban - videóval!

Sikoltozás és szirénák hangja törte meg az éjszakát Zsákán. A zsákai kaszás tette előtt a teljes falu döbbenten állt.

Haon.hu

Kiegyenesítette a kaszát, így indult el egyik éjjel a szomszédjához egy férfi Zsákán. Az éjszaka közepén, három órakor törte rá az ajtót a családra, összeveszett az ott élő férfivel és annak élettársával, előbbit ráadásul életveszélyesen meg is sebesítette. A falu csendjét őrült sikoltás és a szirénák hangja törte meg.

Féltékenység fűtötte haraggal rohanta le a szomszédját a zsákai kaszás
Féltékenység fűtötte haraggal rohanta le a szomszédját a zsákai kaszás
Forrás: Napló-archív

Féltékenységből cselekedett a zsákai kaszás

Az eset még 2015 őszén történt, a rendőrök a férfit 2 órán belül elfogták. A vizsgálat megállapította, a férfi az 52 éves sértettet legalább 15-ször szúrta és vágta meg a kaszával.

